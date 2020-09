Scuola, De Luca tentenna ancora: «In classe il 24 settembre in Campania? Non lo so» (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12 settembreDi certo la Scuola, in Campania come in altre sei regioni, non ripartirà il prossimo 14 settembre dopo i sei mesi di stop causati dall’emergenza legata alla pandemia di Coronavirus, come nel resto d’Italia e come annunciato dallo stesso premier Giuseppe Conte insieme alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ma ora, dice il governatore Vincenzo De Luca, non è detto neppure che parta dopo la consultazione regionale e referendaria del 20 e 21 settembre. «Oggi no. Il 24 settembre non so», risponde oggi Vincenzo De Luca ai giornalisti che gli chiedono se la Scuola campana sia appunto pronta per il ritorno in ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12Di certo la, income in altre sei regioni, non ripartirà il prossimo 14dopo i sei mesi di stop causati dall’emergenza legata alla pandemia di Coronavirus, come nel resto d’Italia e come annunciato dallo stesso premier Giuseppe Conte insieme alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ma ora, dice il governatore Vincenzo De, non è detto neppure che parta dopo la consultazione regionale e referendaria del 20 e 21. «Oggi no. Il 24non so», risponde oggi Vincenzo Deai giornalisti che gli chiedono se lacampana sia appunto pronta per il ritorno in ...

