Riapertura stadi, la Juventus chiede il via libera per 1.000 tifosi (Di sabato 12 settembre 2020) . La palla ora passa al Governatore Cirio in vista della prima giornata La Juventus vuole riaprire l’Allianz stadium. La compagine bianconera – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – ha chiesto al Governatore Cirio di poter far entrare almeno 1.000 tifosi in vista della prima giornata. NUOVA DEROGA – Non sarà semplice ottenere il via libera, anche perché bisognerà fare una nuova deroga all’ultimo decreto. I bianconeri attendono, con la speranza di poter aprire seppur parzialmente il proprio impianto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) . La palla ora passa al Governatore Cirio in vista della prima giornata Lavuole riaprire l’Allianzum. La compagine bianconera – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – ha chiesto al Governatore Cirio di poter far entrare almeno 1.000in vista della prima giornata. NUOVA DEROGA – Non sarà semplice ottenere il via, anche perché bisognerà fare una nuova deroga all’ultimo decreto. I bianconeri attendono, con la speranza di poter aprire seppur parzialmente il proprio impianto. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ULTIM'ORA Premier Conte: 'Inopportuna riapertura stadi In quei luoghi l'assembramento è inevitabile' #SkySport… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Riapertura degli stadi è inopportuna' #giuseppeconte - capuanogio : La #Juventus in pressing con anche altri club per la riapertura degli stadi. L’Allianz chiuso costa dai 2 ai 4 mili… - AFiorentina360 : RT @violanews: Riapertura stadi: sprint per il sì da metà ottobre. Dipende dalle scuole - - violanews : Riapertura stadi: sprint per il sì da metà ottobre. Dipende dalle scuole - -