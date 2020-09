Quattro virtual tour su Raffaello | come arricchire il dialogo fondamentale tra pubblico e privato

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 settembre 2020) Mancano poco più di tre mesi alla chiusura delle celebrazioni per il Cinquecentenario della morte diSanzio. La voglia di conoscenza e di immersione nel bello, amplificata dal difficile momento che stiamo tutti vivendo, ha certamente decretato il successo della emozionante mostra conclusasi di recente alle Scuderie del Quirinale. Oltre a questo importante evento, nonostante le criticità ancora in corso, in questo anno sono state avviate e completate altre diverse iniziative di studi e di restauri compiuti per conservare e conoscere le opere d’arte dipresenti anche in luoghi forse poco conosciuti di Roma. Uno fra questi è ad esempio l’affresco chiamato delle Sibille, che decora l’ingresso della Cappella Chigi, in Santa Maria della Pace, una delle chiese rinascimentali di Roma, la cui facciata ...