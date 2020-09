Pregiudicato uccide il compagno della ex fidanzata, ferisce il padre di lui e la ragazza (Di sabato 12 settembre 2020) Omicidio a Bitetto, in provincia di Bari. Un ragazzo ha ucciso il fidanzato della sua ex. BITETTO (BARI) – Omicidio a Bitetto, in provincia di Bari, nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2020. Un Pregiudicato ha ucciso al culmine di un litigio il fidanzato della sua ex e ferito il padre di lui e la ragazza. I due sono stati ricoverati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. L’autore di questa aggressione è stato fermato dagli inquirenti e accusato di omicidio volontario e duplice tanto omicidio. E’ in corso un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell’omicidio. Omicidio a Bitetto, morto un ragazzo di 26 anni Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, la lite è avvenuta nell’androne del palazzo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020) Omicidio a Bitetto, in provincia di Bari. Un ragazzo ha ucciso il fidanzatosua ex. BITETTO (BARI) – Omicidio a Bitetto, in provincia di Bari, nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2020. Unha ucciso al culmine di un litigio il fidanzatosua ex e ferito ildi lui e la. I due sono stati ricoverati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. L’autore di questa aggressione è stato fermato dagli inquirenti e accusato di omicidio volontario e duplice tanto omicidio. E’ in corso un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell’omicidio. Omicidio a Bitetto, morto un ragazzo di 26 anni Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, la lite è avvenuta nell’androne del palazzo ...

