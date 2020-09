Pavia, bambina positiva al coronavirus in un asilo. Tutta la classe in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) coronavirus, positiva una bambina di 4 anni in un asilo di Pavia. Tutta la classe in quarantena. Caso di coronavirus in un asilo di Pavia, dove una bambina è risultata positiva al Covid. La classe delle bimba è in quarantena così come le maestre assegnate alla sezione. Il resto della scuola resta regolarmente aperto. coronavirus, positiva una bambina in un asilo di Pavia, Tutta la classe in quarantena A risultare positiva al coronavirus una ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020)unadi 4 anni in undilain. Caso diin undi, dove unaè risultataal Covid. Ladelle bimba è incosì come le maestre assegnate alla sezione. Il resto della scuola resta regolarmente aperto.unain undilainA risultarealuna ...

