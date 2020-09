Liga 2020 2021 | Bilbao ko con il Granada | pari tra Eibar e Celta Vigo

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) Parte ufficialmente laSantander. La prima giornata vede sorridere ilcontro l’Athletic: i padroni di casa si impongono per 2-0 grazie ai gol nel secondo tempo da parte di Herrera e Milla. Tre punti e provvisoria leadership della classifica per l’Osasuna che batte in trasferta il Cadice con le reti di Lopez e Garcia. Ad aprire il programma odierno dici hanno pensatoche si sono fermate sullo 0-0.