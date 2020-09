"La tua carriera è finita". Massimo Giletti, il retroscena doloroso e vergognoso sull'addio in Rai: sapete chi glielo disse? (Di sabato 12 settembre 2020) "Sono stato costretto a cambiare". Massimo Giletti, intervistato da La Stampa, è tornato sul doloroso passato dalla Rai a La7. Un successo personale maturato in un contesto difficilissimo. "In questo tempo sono cambiato perché sei costretto a farlo uscendo da una tempesta". L'addio a L'Arena e a viale Mazzini fu scandito da veleni e polemiche, Urbano Cairo gli ha teso la mano e con Non è l'Arena è iniziata una nuova fase della sua vita professionale. "Quando lasciai la Rai - spiega il giornalista - era un salto nel buio. Una persona importante dell'azienda mi disse che rischiavo di chiudere la carriera. E invece eccomi qui". Qualche anno in più sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) "Sono stato costretto a cambiare"., intervistato da La Stampa,; tornato sulpassato dalla Rai a La7. Un successo personale maturato in un contesto difficilissimo. "In questo tempo sono cambiato perché sei costretto a farlo uscendo da una tempesta". L'a L'Arena e a viale Mazzini fu scandito da veleni e polemiche, Urbano Cairo gli ha teso la mano e con Non; l'Arena; iniziata una nuova fase della sua vita professionale. "Quando lasciai la Rai - spiega il giornalista - era un salto nel buio. Una persona importante dell'azienda miche rischiavo di chiudere la. E invece eccomi qui". Qualche anno in piùe ...

