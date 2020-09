Il pelo sullo stomaco del PD (Di sabato 12 settembre 2020) Mi turba molto, quando la politica nazionale sfila a un funerale a dieci giorni da un appuntamento (doppio) nelle urne. Mi insospettisce davvero tanto quando si grida alla connotazione “fasciorazzista” per dei criminali comuni i cui riferimenti sociologici sono piuttosto lontani da certi schemi ideologici e sono molto più vicini a quelli di noti clan criminali romani di origine sinti (il denaro ostentato, il potere, le frasi fatte, muscoli e tatuaggi in vista, macchine, vacanze ecc.) o di certa camorra tanto ben rappresentata nelle fiction. Mi fa prudere la schiena leggere i commenti di trainer di varie specialità marziali su come no, loro non insegnano la violenza (però i soldi di personaggi evidentemente problematici li hanno presi senza problemi). La verità è che soggetti di questo genere – ovunque diffusi – girano come mine ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 settembre 2020) Mi turba molto, quando la politica nazionale sfila a un funerale a dieci giorni da un appuntamento (doppio) nelle urne. Mi insospettisce davvero tanto quando si grida alla connotazione “fasciorazzista” per dei criminali comuni i cui riferimenti sociologici sono piuttosto lontani da certi schemi ideologici e sono molto più vicini a quelli di noti clan criminali romani di origine sinti (il denaro ostentato, il potere, le frasi fatte, muscoli e tatuaggi in vista, macchine, vacanze ecc.) o di certa camorra tanto ben rappresentata nelle fiction. Mi fa prudere la schiena leggere i commenti di trainer di varie specialità marziali su come no, loro non insegnano la violenza (però i soldi di personaggi evidentemente problematici li hanno presi senza problemi). La verità è che soggetti di questo genere – ovunque diffusi – girano come mine ...

PaoloPaolone75 : Vedere una formula uno fare la casanova e savelli a 280 km orari è da paura !!!..da pelo sullo stomaco ##MugelloGP #Formula1 - antorendina : Latifi ha il pelo sullo stomaco quindunque #TuscanGP #SkyMotori - Cosimos74 : Il pelo sullo stomaco del #PD - Mi turba molto, quando la politica nazionale sfila a un funerale a dieci giorni da.… - liviokokthi : @_andrrrr @vi_navy In realtà le ha dette Valsecchi ste robe (che é cmq un campione del mondo F2). Boh non saprei ef… - Nicosig1997 : @mrshulkenberg @vi_navy Ha detto che Seb e tutti i compagni di squadra in difficoltà, alzano il piede perchè non se… -

Ultime Notizie dalla rete : pelo sullo Il pelo sullo stomaco del PD RomaDailyNews Simone Zucchi di nuovo insieme a Pupo come ai tempi della Panini

Il personaggio. Figura storica della società mirandolese che ha portato in trent’anni da allenatore e dirigente fino ai massimi livelli nazionali Non solo nel presente, ma anche nel passato la Stadi ...

Don’t fuck with cats. Hunting an internet killer

Far vedere i risvolti di una mente malata che diventano azioni e quelle si rivelano estremamente violente, è qualcosa di complicato e delicato. Netflix si fa portavoce di una storia di cronaca nera, n ...

Il personaggio. Figura storica della società mirandolese che ha portato in trent’anni da allenatore e dirigente fino ai massimi livelli nazionali Non solo nel presente, ma anche nel passato la Stadi ...Far vedere i risvolti di una mente malata che diventano azioni e quelle si rivelano estremamente violente, è qualcosa di complicato e delicato. Netflix si fa portavoce di una storia di cronaca nera, n ...