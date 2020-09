GP Misano qualifiche Moto2: Lowes primo, ma niente pole (Di sabato 12 settembre 2020) Risultato a sorpresa per le qualifiche Moto2 al GP di Misano Adriatico. Sam Lowes firma il miglior tempo in 1’36″140, che è anche il nuovo record del tracciato riminese. Ma non partirà dalla pole nella gara di domani. Infatti, il pilota inglese del Marc VDS dovrà scattare dalla pit lane, causa penalità per la frittata che ha commesso nel Gp precedente della Stiria. Clicca qui sotto per scoprire cosa ha combinato (e per rivedere la gara). GP Stiria gara Moto2: Martin vince ma viene penalizzato! La pole viene ereditata così da Remy Gardner. Il pilota australiano firma il secondo tempo della sessione, e si ritrova così a partire davanti a tutti. Già dalla mattinata di oggi il figlio di Wayne Gardner ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 settembre 2020) Risultato a sorpresa per leal GP diAdriatico. Samfirma il miglior tempo in 1’36″140, che è anche il nuovo record del tracciato riminese. Ma non partirà dallanella gara di domani. Infatti, il pilota inglese del Marc VDS dovrà scattare dalla pit lane, causa penalità per la frittata che ha commesso nel Gp precedente della Stiria. Clicca qui sotto per scoprire cosa ha combinato (e per rivedere la gara). GP Stiria gara: Martin vince ma viene penalizzato! Laviene ereditata così da Remy Gardner. Il pilota australiano firma il secondo tempo della sessione, e si ritrova così a partire davanti a tutti. Già dalla mattinata di oggi il figlio di Wayne Gardner ha ...

