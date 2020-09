Giuseppe Conte a Domenica In: Mara lo vuole, lui costretto a rifiutare (Di sabato 12 settembre 2020) Giuseppe Conte avrebbe dovuto intervenire nella prossima puntata di Domenica In, ma non sarà ospite di Mara Venier: perché? È stato sicuramente un passo falso quello con cui Giuseppe Conte ha accettato di partecipare a Domenica In attraverso un videomessaggio. Il Capo del Governo è stato letteralmente subissato di critiche da parte dell’opposizione e sembra che, per una volta, anche il capo di stato Sergio … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 12 settembre 2020)avrebbe dovuto intervenire nella prossima puntata diIn, ma non sarà ospite diVenier: perché? È stato sicuramente un passo falso quello con cuiha accettato di partecipare aIn attraverso un videomessaggio. Il Capo del Governo è stato letteralmente subissato di critiche da parte dell’opposizione e sembra che, per una volta, anche il capo di stato Sergio … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Giuseppe Conte indagato dal tribunale di Trento per la gestione del lockdown. A novembre davanti al gip Liberoquotidiano.it Willy, l’ultimo saluto: il messaggio di Conte alla famiglia – Video

L’ultimo saluto a Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a calci e pugni a Colleferro. Il messaggio del Premier, Giuseppe Conte, alla famiglia, video. Tra la commozione della gente che ha parte ...

Willy Monteiro, Conte ai funerali abbraccia i genitori: ora condanne severe, estinguere mitologia della violenza

«Ora ci aspettiamo condanne severe e certe», ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dei funerali di Willy Monteiro Duarte, ucciso di botte a Colleferro. Il premier ha abbraccia ...

«Ora ci aspettiamo condanne severe e certe», ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dei funerali di Willy Monteiro Duarte, ucciso di botte a Colleferro. Il premier ha abbraccia ...