Giorgetti vota No al referendum e spacca il fronte del centrodestra (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo mesi di silenzio che però dicevano tutto, Giorgetti torna a parlare e dà la spallata plateale al leader della Lega Salvini. Nella casa del Carroccio qualcosa si è rotto. Con i sondaggi in caduta libera e con i big pronti a sfiduciare Salvini in favore di Zaia, le parole di Giorgetti sul referendum pesano come un macigno. “Non so cosa voterete voi, ma posso dirvi come voterò io. Voterò No, convintamente”, ha infatti dichiarato durante un incontro elettorale nel milanese. “Un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme è improponibile”, ha spiegato alla platea di Vittuone, come riporta ticinonotizie.it. Le parole di Giorgetti sono subito arrivate alle orecchie di Salvini e alla base della Lega. Poi è passato ad elencare le ... Leggi su ilparagone (Di sabato 12 settembre 2020) Dopo mesi di silenzio che però dicevano tutto,torna a parlare e dà la spallata plateale al leader della Lega Salvini. Nella casa del Carroccio qualcosa si è rotto. Con i sondaggi in caduta libera e con i big pronti a sfiduciare Salvini in favore di Zaia, le parole disulpesano come un macigno. “Non so cosa voterete voi, ma posso dirvi come voterò io. Voterò No, convintamente”, ha infatti dichiarato durante un incontro elettorale nel milanese. “Un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme è improponibile”, ha spiegato alla platea di Vittuone, come riporta ticinonotizie.it. Le parole disono subito arrivate alle orecchie di Salvini e alla base della Lega. Poi è passato ad elencare le ...

