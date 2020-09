Forte esplosione in un appartamento a Milano Sud: sei feriti (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Una Forte esplosione ha devastato un appartamento al piano terra di uno stabile di Piazza Libia a Milano Sud. Il primo bilancio è di 6 feriti, uno dei quali più grave. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il crollo di alcuni tramezzi interni non avrebbe compromesso la stabilità dell'edificio di 10 piani che comunque è stato evacuato. In corso le verifiche tecniche. Leggi su agi (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Unaha devastato unal piano terra di uno stabile di Piazza Libia aSud. Il primo bilancio è di 6, uno dei quali più grave. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il crollo di alcuni tramezzi interni non avrebbe compromesso la stabilità dell'edificio di 10 piani che comunque è stato evacuato. In corso le verifiche tecniche.

