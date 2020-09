Fondi Lega: Giorgetti, fiducia nei commercialisti (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - TRIESTE, 12 SET - "Conoscendoli io ho fiducia in loro e quindi ho fiducia nella giustizia". Lo ha detto il vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, oggi a Cividale del Friuli, Udine,, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - TRIESTE, 12 SET - "Conoscendoli io hoin loro e quindi honella giustizia". Lo ha detto il vice segretario della, Giancarlo, oggi a Cividale del Friuli, Udine,, ...

HuffPostItalia : Fondi Lega in Lombardia, arrestati tre commercialisti e un professionista - fattoquotidiano : Fondi Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Rogatoria dei pm per seguire il flusso dei soldi - HuffPostItalia : Inchiesta Fondi Lega, spunta la fiduciaria panamense in Svizzera - Nanoalto : RT @HuffPostItalia: Inchiesta Fondi Lega, spunta la fiduciaria panamense in Svizzera - Arrow17S : RT @2631925: Sono tre anni che i magistrati cercano i 'fondi neri' della Lega: 49 mln, poi i 60 (gulp!) di Putin, poi hanno rovistato nel s… -