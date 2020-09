Flash News del 12 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 settembre 2020) A Paliano, in provincia di Frosinone, questa mattina si sono svolti i funerali di Willy Monteiro, il ragazzo di ventuno anni ucciso una settimana fa a Colleferro. In centinaia hanno partecipato alla cerimonia indossando magliette bianche come chiesto dalla famiglia del giovane ucciso. “Una morte ingiusta, non vogliamo lo sguardo altrove“, ha detto il Vescovo nell’omelia. Per quanto riguarda l’inchiesta, dopo la perizia medico-legale l’accusa per gli arrestati cambia in omicidio volontario;Ai funerali di Willy ha partecipato anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha detto ai genitori “ci aspettiamo pene severe, non possiamo minimizzare“. Presenti anche Luciana La Morgese e Nicola Zingaretti. La regione Lazio sosterrà le spese legali per Willy;Un boato e poi le fiamme, a Milano questa mattina dopo le 7 una fuga di gas ha ...