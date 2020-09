Firenze. Boom di certificati online: sono oltre 70 mila in un anno pari al 60% del totale (Di sabato 12 settembre 2020) Il certificato on line piace ai cittadini e supera il 60% del totale erogato nell’ultimo anno. In valore assoluto si tratta di 70 mila certificazioni stampate dall’utente senza necessità di recarsi presso gli sportelli anagrafici, con un livello di soddisfazione che raggiunge l’88%. È il risultato, in continua crescita, di un lavoro portato avanti dall’Amministrazione coinvolgendo una rete diffusa di 150 soggetti tra edicole (30), tabaccherie (33), agenzie di assicurazione (27), sindacati e patronati (22), associazioni di volontariato (20) e Ordini professionali di avvocati, notai e commercialisti. Ogni cittadino può infatti collegarsi al sistema da casa e stampare i propri certificati; inoltre, per affiancare l’utente in questa operazione, il Comune ha ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 12 settembre 2020) Il certificato on line piace ai cittadini e supera il 60% delerogato nell’ultimo. In valore assoluto si tratta di 70certificazioni stampate dall’utente senza necessità di recarsi presso gli sportelli anagrafici, con un livello di soddisfazione che raggiunge l’88%. È il risultato, in continua crescita, di un lavoro portato avanti dall’Amministrazione coinvolgendo una rete diffusa di 150 soggetti tra edicole (30), tabaccherie (33), agenzie di assicurazione (27), sindacati e patronati (22), associazioni di volontariato (20) e Ordini professionali di avvocati, notai e commercialisti. Ogni cittadino può infatti collegarsi al sistema da casa e stampare i propri; in, per affiancare l’utente in questa operazione, il Comune ha ...

FranceskoNew : @MauroV1968 @Giulio_Firenze ah ok; comunque il boom mediatico qui in italia il termine credo l'abbia avuto proprio col suo libro - cpm_cristina : RT @Franzo64999833: Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - donatellabc : RT @tomasomontanari: Ma nessun signor giornalista ha verificato, per dire, che nello stesso we il Colosseo era a + 38% e i Vaticani a + 41… - unaboomer_ : BREAKING NEWS: Boom di turisti a #Firenze, +1087%. Assorbenti introvabili in tutte le farmacie. - foxyred83483861 : Il rientro in classe fa paura Lezioni fai-da-te, è boom -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Boom Firenze, boom dei certificati online La Repubblica Firenze.it Coronavirus, boom di nuovi casi in 24 ore: 19 contagiati in più in Lucchesia

Un venerdì con un boom di nuovi casi di coronavirus in Toscana e in Lucchesia. Sono 19 i nuovi tamponi positivi in provincia su 147 in regione. In nuovi casi in Lucchesia sono ad Altopascio (un rientr ...

Coronavirus in Toscana: 1 morto, 82 anni, a Pisa, e boom di nuovi contagi, 147, oggi 11 settembre. Età media 44 anni

FIRENZE- In Toscana oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 82 anni, a Pisa. I pazienti morti da inizio pandemia sono a oggi 1.148. Sono 12.885 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più ris ...

Un venerdì con un boom di nuovi casi di coronavirus in Toscana e in Lucchesia. Sono 19 i nuovi tamponi positivi in provincia su 147 in regione. In nuovi casi in Lucchesia sono ad Altopascio (un rientr ...FIRENZE- In Toscana oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 82 anni, a Pisa. I pazienti morti da inizio pandemia sono a oggi 1.148. Sono 12.885 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più ris ...