“Era tutto programmato” Pamela Barretta sgancia la bomba | Enzo Capo finisce nell’occhio del ciclone

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 settembre 2020)torna a Uomini e Donne e lascia il numero di telefono a Valentina Autiero come aveva previsto. A rivelareè Maria De Filippi: “, prima di andare via ieri, ha detto alla redazione cheavrebbe lasciato il numero di telefono per cercare di creare una storia finta”, spiega la De Filippi. “Con me casca male. Se lascio il numero di telefono ad un uomo mi aspetto che quest’uomo sia interessato a me e mi cerchi, cosa che lui non ha fatto”, ha risposto Valentina. Maria De Filippi, inoltre, svela che anche Armando Incarnato è dello stesso parere dimentre Valentina non sembra più intenzionata a conoscere: “Se il tuo piano era questo, ...