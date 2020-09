Da WhatsApp arriva un’altra versione beta per Android con alcune novità (Di sabato 12 settembre 2020) Il team di WhatsApp continua a rilasciare nuove versioni beta per Android e l'ultima della serie è la release 2.20.200.6. Ecco cosa cambia L'articolo Da WhatsApp arriva un’altra versione beta per Android con alcune novità proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 12 settembre 2020) Il team dicontinua a rilasciare nuove versionipere l'ultima della serie è la release 2.20.200.6. Ecco cosa cambia L'articolo Daun’altraperconnovità proviene da Tutto

TuttoAndroid : Da WhatsApp arriva un’altra versione beta per Android con alcune novità - evphorxaa : @bhosonosara sara adesso arriva anche la mia lettera ma te la mando su whatsapp perché qui mi vergogno ?? scusami se… - Xiax__x : @justdont_238 magari qua ti arriva la notifica idk io ho silenziato tutto whatsapp are you alive??? a quante bottig… - IM_creatives : Whatsapp, in arrivo un nuovo pulsante: la sua funzione - massimoemme : @saraepunto L'importanza delle fonti ??, considerando che molte persone si informano via WhatsApp perché, quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp arriva Su WhatsApp arriva la ricerca avanzata per ritrovare foto, video e documenti nelle chat Tech Fanpage Le suocere della Lega

I fratelli bianchi accusati di aver ucciso un nero si dichiarano innocenti quindi dateci un taglio e attendiamo il processo. E una volta in aula, onde evitare puerili derive lombrosiane, sia vietato a ...

Un robot per interventi mini invasivi di precisione: al Policlinico di Bari arriva il secondo 'Da Vinci'

Il Policlinico di Bari punta sulla chirurgia robotica e 'raddoppia': nell'ospedale barese arriva un secondo robot “DaVinci”, riconosciuto come la migliore apparecchiatura per gli interventi mini invas ...

I fratelli bianchi accusati di aver ucciso un nero si dichiarano innocenti quindi dateci un taglio e attendiamo il processo. E una volta in aula, onde evitare puerili derive lombrosiane, sia vietato a ...Il Policlinico di Bari punta sulla chirurgia robotica e 'raddoppia': nell'ospedale barese arriva un secondo robot “DaVinci”, riconosciuto come la migliore apparecchiatura per gli interventi mini invas ...