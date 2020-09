Coronavirus, l’obesità è un fattore di rischio per i casi gravi di Covid-19 (anche nei giovani) (Di sabato 12 settembre 2020) Sembrerebbe che l’obesità sia una delle condizioni che pone maggiormente a rischio di contrarre forme gravi di Covid-19, causata dal nuovo Coronavirus. Non farebbero eccezione i giovani, che non è detto siano sempre al riparo dalla malattia. Un recente studio condotto da Carmine Gazzaruso dell’Istituto Clinico Beato Matteo, aveva del resto suggerito un collegamento tra i pazienti obesi e la difficoltà di somministrare con successo l’eparina, utile nel trattamento della Covid. Più recentemente, Meredith Wadman firma per Science una breve inchiesta in cui esamina tutte le conoscenze emerse in merito agli studi sui pazienti obesi positivi al SARS-CoV2. Emergerebbe quindi che la Covid-19 sarebbe in questo caso addirittura ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Sembrerebbe che l’obesità sia una delle condizioni che pone maggiormente adi contrarre formedi-19, causata dal nuovo. Non farebbero eccezione i, che non è detto siano sempre al riparo dalla malattia. Un recente studio condotto da Carmine Gazzaruso dell’Istituto Clinico Beato Matteo, aveva del resto suggerito un collegamento tra i pazienti obesi e la difficoltà di somministrare con successo l’eparina, utile nel trattamento della. Più recentemente, Meredith Wadman firma per Science una breve inchiesta in cui esamina tutte le conoscenze emerse in merito agli studi sui pazienti obesi positivi al SARS-CoV2. Emergerebbe quindi che la-19 sarebbe in questo caso addirittura ...

valentinadigrav : RT @ilpost: L'obesità è un fattore di rischio per le forme più gravi di COVID-19, secondo le ricerche scientifiche più recenti, dato che le… - iFonz87 : RT @ilpost: L'obesità è un fattore di rischio per le forme più gravi di COVID-19, secondo le ricerche scientifiche più recenti, dato che le… - ilpost : L'obesità è un fattore di rischio per le forme più gravi di COVID-19, secondo le ricerche scientifiche più recenti,… - LookInThyHeart_ : E nulla, quando si parla di obesità non ce la fa nemmeno il Post. Dire a un obeso 'dovresti consultare un medico pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’obesità Obesità e Coronavirus: c’è correlazione secondo un ultimo studio Investire Oggi