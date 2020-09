Coronavirus, 6 bambini positivi al COVID-19: paura in una scuola. (Di sabato 12 settembre 2020) Sei bambini sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di bimbi di età compresa tra uno e tredici anni, cinque residenti a Pavia e uno nella Lomellina, che sono stati rintracciati nel Pavese. A renderlo noto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Tra questi c'è anche un bambina che aveva appena iniziato l'anno scolastico presso una scuola materna della citta ed ha manifestato i sintomi della malattia. Le positività sono emerse dai 192 tamponi svolti giovedì scorso 10 settembre, di cui 65 a soggetti in età pediatrica tra i zero e i sedici anni, effettuati presso lo Stadio Fortunati di Pavia. Tamponi a tappetto per i famigliari Tra i sei bambini risultati positivi a seguito dei test per la ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 settembre 2020) Seisono risultatial. Si tratta di bimbi di età compresa tra uno e tredici anni, cinque residenti a Pavia e uno nella Lomellina, che sono stati rintracciati nel Pavese. A renderlo noto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Tra questi c'è anche un bambina che aveva appena iniziato l'anno scolastico presso unamaterna della citta ed ha manifestato i sintomi della malattia. Letà sono emerse dai 192 tamponi svolti giovedì scorso 10 settembre, di cui 65 a soggetti in età pediatrica tra i zero e i sedici anni, effettuati presso lo Stadio Fortunati di Pavia. Tamponi a tappetto per i famigliari Tra i seirisultatia seguito dei test per la ...

