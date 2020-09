Cesare Battisti, pronto il trasferimento al carcere di Rossano (Di sabato 12 settembre 2020) Il DAP ha respinto l’appello di Cesare Battisti per rimanere nel carcere di Oristano: presto il trasferimento a Rossano. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha respinto l’appello di Cesare Battisti, condannato all’ergastolo per terrorismo, che chiedeva il trasferimento in un carcere a Roma o Milano. La decisione del DAP, che ha consultato anche il Dipartimento Antimafia, arriva al termine della condanna a 6 mesi di isolamento diurno inflitta insieme all’ergastolo. La risposta negativa del DAP apre le porte al trasferimento nel carcere di Rossano, in Calabria. Il carcere ospita un circuito di alta sicurezza 2, dove scontano la ... Leggi su bloglive (Di sabato 12 settembre 2020) Il DAP ha respinto l’appello diper rimanere neldi Oristano: presto il. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha respinto l’appello di, condannato all’ergastolo per terrorismo, che chiedeva ilin una Roma o Milano. La decisione del DAP, che ha consultato anche il Dipartimento Antimafia, arriva al termine della condanna a 6 mesi di isolamento diurno inflitta insieme all’ergastolo. La risposta negativa del DAP apre le porte alneldi, in Calabria. Ilospita un circuito di alta sicurezza 2, dove scontano la ...

