Bari | uccide fidanzato della ex e ferisce padre di lui e la ragazza

Un 26enne di Bitetto, in provincia di Bari, Nicola Brescia, è stato ucciso a coltellate durante un litigio con l'ex compagno della sua fidanzata. Feriti anche la ragazza, di 22 anni, e il padre della ...

Il delitto

Il delitto è avvenuto intorno alle 3.30 sotto l'abitazione della vittima, nel centro di Bitetto. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla pm di turno Savina Toscani.

