Volley | Supercoppa maschile 2020 | programma | date | orari e tv semifinali di andata

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tutto pronto per ladi. I quattro migliori club al momento della sospensione della Regular Season 2019/si sfideranno in duecon gare di(sul campo della peggiore in classifica, domenica 13 settembre) e di ritorno (in casa della migliore in classifica, domenica 20 settembre), più eventuale Golden Set. Le due vincitrici accederanno poi alla finalissima invenerdì 25 settembre all’Arena di Verona. L’Itas Trentino sfiderà in casa i campioni del mondo della Cucine Lube Civitanova, mentre i detentori del trofeo della Sir Safety Conad Perugia se la vedranno con la Leo Shoes Modena. Tutte le partite di questa...