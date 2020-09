Veronica Ursida cuore in disordine | Dama allo sbaraglio fuori Uomini e Donne (Di venerdì 11 settembre 2020) Per Veronica Ursida non è un periodo facile, fuori da Uomini e Donne. Da quando la sua storia d’amore con Giovanni Longobardi è finita, Veronica Ursida ha il cuore in disordine. Tuttavia, è intenzionata a risollevarsi, ripartendo da se stessa, nella speranza di ricucire il rapporto con Giovanni. La coppia si è mostrata insieme di recente durante una diretta Instagram, ma ci ha tenuto a sottolineare che non c’è stato alcun riavvicinamento. Veronica Ursida ha ammesso di sentire molto la mancanza di Giovanni Longobardi e che, se fosse stato per lei, non avrebbe interrotto la relazione. Tuttavia, nonostante l’ex cavaliere abbia sorvolato sugli errori ... Leggi su giornal

