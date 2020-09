Tuttosport - Con addio Koulibaly pronto Sokratis: si libererà a zero (Di venerdì 11 settembre 2020) Resta Sokratis Papastathopoulos la scelta del Napoli nel caso dovesse concretizzarsi la cessione di Kalidou Koulibaly. Leggi su tuttonapoli

capuanogio : Accordo trovato per l’addio di #Higuain che ha salutato i compagni. La #Juventus gli riconoscerà una buonuscita da… - capuanogio : La #Juventus in pressing con anche altri club per la riapertura degli stadi. L’Allianz chiuso costa dai 2 ai 4 mili… - milansette : Tuttosport - Bakayoko, lo stallo nella trattativa con il Milan continua - milansette : Tuttosport - Soumarè o Florentino: i due possono arrivare solo in prestito con diritto di riscatto - sportli26181512 : Tuttosport - Soumarè o Florentino: i due possono arrivare solo in prestito con diritto di riscatto: Soumarè o Flore… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Con Juve, oggi il cda: bilancio in rosso, ma con Higuain... Tuttosport Higuain, addio con onore. Inter Miami in pressing

TORINO - La Juventus saluta Gonzalo Higuain. Confermata l’anticipazione esclusiva di Tuttosport, pubblicata sul giornale di ieri: è stato trovato l’accordo sulla rescissione del contratto, che ancora ...

Gli Exeed si preparano alla nuova stagione con un ritiro estivo

La linea che separa lo sport virtuale dallo sport reale si fa sempre più sottile. È il caso di Exeed, prima società esport italiana ad avviare l'iniziativa del ritiro estivo per radunare tutti i playe ...

TORINO - La Juventus saluta Gonzalo Higuain. Confermata l’anticipazione esclusiva di Tuttosport, pubblicata sul giornale di ieri: è stato trovato l’accordo sulla rescissione del contratto, che ancora ...La linea che separa lo sport virtuale dallo sport reale si fa sempre più sottile. È il caso di Exeed, prima società esport italiana ad avviare l'iniziativa del ritiro estivo per radunare tutti i playe ...