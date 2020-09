Torre del Greco contesta Matteo Salvini: Pomodori, fischi e slogan (Di venerdì 11 settembre 2020) Matteo Salvini torna in Campania e lo fa a Torre del Greco, ma l’accoglienza non è delle migliori: Pomodori e fischi sul palco Che tra la Campania e Matteo Salvini non ci sia particolare simpatia è cosa nota ormai da tempo, ma questa volta la protesta è stata molto più dura. Infatti il leader leghista si è oggi recato a Torre del Greco per un intervento, durato poi solamente cinque minuti a causa delle proteste. Al momento di salire sul palco, Matteo Salvini è stato accompagnato da molti fischi, slogan ed addirittura Pomodori lanciati. Naturalmente la replica non si è fatta ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020)torna in Campania e lo fa adel, ma l’accoglienza non è delle migliori:sul palco Che tra la Campania enon ci sia particolare simpatia è cosa nota ormai da tempo, ma questa volta la protesta è stata molto più dura. Infatti il leader leghista si è oggi recato adelper un intervento, durato poi solamente cinque minuti a causa delle proteste. Al momento di salire sul palco,è stato accompagnato da moltied addiritturalanciati. Naturalmente la replica non si è fatta ...

repubblica : In mille contestano Salvini a Torre del Greco. Il leader leghista costretto a risalire in auto - matteosalvinimi : Torre del Greco (Napoli), grazie Amici! - matteosalvinimi : Ieri ad Arezzo, spettacolo. Dopo le piazze commoventi della Toscana, oggi torno in Campania! Tra poco sarò a Pompei… - DocenteCarla : TORRE DEL GRECO risente degli influssi di DE MAGISTRIS...lasciamoglieli tenere...magari di sicuro non per tutti gli… - Sabina1956 : .#Ripassi: #Salvini contestato con fischi e LANCIO DI POMODORI (finalmente) a #torredelgreco. L'Italia s'è desta.… -