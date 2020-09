Scampia | hashish in casa | arrestato 55enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Attilio Micheluzzi dove hanno rinvenuto una scatola contenente sette panetti die 10 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 750 grammi e un bilancino. Davide Monfrecola, napoletano di 55 anni con precedenti di polizia, è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti continuano le indagini per stabilire per conto di chi Monfrecola custodisse la droga e i suoi legami. L'articolo proviene da Anteprima24.it.