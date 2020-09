Salvini “Sulla scuola regna il caos, Azzolina non ascolta nessuno” (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sono preoccupato per il 14, la ripresa della scuola coinvolge 8 milioni di studenti e 1 milione di insegnanti e regna ancora il caos, perchè da aprile Azzolina non ascolta nè la Lega, ne gli studenti, nè gli insegnanti, nè i presidi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a “Radio anch’io” su Rai Radio1. “In tutti i paesi europei sono già in classe, ci sono scuole a Roma dove ai genitori è stato comunicato ieri che la scuola non inizia perchè mancano i banchi. Mi domando da aprile a settembre cosa hanno fatto al ministero”, ha aggiunto.In merito alle Regionali, Salvini ha sottolineato: “Io non ho mai sentito un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

