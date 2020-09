Nicola Bizzi | “Il Conte Dracula | Draghi | la sovranità nazionale e quella monetaria”

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 11 settembre 2020) Che l’Italia uscita dalla IIª Guerra Mondiale sia sempre stato un Paese a sovranità limitata è un dato di fatto assodato e assolutamente inconfutabile. Quello che invece è tragico, è che buona parte degli Italiani finge spesso e volentieri di non ricordarselo, oppure – e questo è ancora più grave – lo ignora proprio! Soggetti dalla fine della IIª Guerra Mondiale ad una vera e propria occupazione militare (ospitiamo sul nostro territorio oltre 180 fra basi e istallazioni militari americane), non abbiamo più avuto un’autonomia decisionale in fatto di politica estera ed energetica. Nei casi in cui si è tentato di ristabilire, e con successo, un minimo di autonomia decisionale in questi settori chiave, le conseguenze, come ci insegna la vicenda di Enrico Mattei, sono state drammatiche. E quel minimo ...