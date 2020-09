Napoli, Rrahmani: “Osimhen attaccante vero, ma il calciatore che mi ha impressionato è un altro” (Di venerdì 11 settembre 2020) La stagione del Napoli a breve partirà. Gli azzurri sono particolarmente carichi dopo la vittoria della Coppa Italia e l’obiettivo è quello di qualificarsi tra le prime quattro della Serie A così da accedere alla massima competizione europea, la Champions League. Tra i volti nuovi della squadra vi è Amir Rrahmani, il quale è stato … L'articolo Napoli, Rrahmani: “Osimhen attaccante vero, ma il calciatore che mi ha impressionato è un altro” Leggi su dailynews24

Dalla_SerieA : Napoli, Rrahmani: 'Quarto posto obiettivo minimo, vogliamo vincere l'Europa League' - - cn1926it : #Rrahmani a Sky: '#Gattuso è un grande uomo. Impressionato da #Demme' - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Napoli, senti #Rrahmani: 'Vogliamo battere tutti, non solo la #Juventus' - LucianoQuaranta : RT @SkySport: Napoli, Rrahmani: 'Gattuso grande uomo. Con lui impatto top' - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: #Rrahmani “Per me è importante essere aiutato da difensori esperti come vi sono nel Napoli. Mi fanno tanti consigli su… -