Miriam Leone, look inedito ma sempre più bella e sensuale. Tutti gli occhi su di lei: ‘così’ fa sognare (Di venerdì 11 settembre 2020) Miriam Leone, una sensualità indiscutibile. Di recente il cambiamento di look è stato un successo. Miriam Leone, stanca dei colori artificiali e troppo forti, decide di mostrare una nuova capigliatura dalle tonalità più tenui che addolciscono il suo viso e la sua espressione. Ma il nome dell’ex Miss torna a fare capolino tra le pagine dell’alta moda e non solo. La Leone si presta come testimonial della nuova campagna pubblicitaria di Maserati. Le nuove tendenze per la stagione autunnale si iniziano a intuire e anche Miriam Leone ha posato di recente per l’ultimo shooting fotografico che immetterà nel mercato la produzione Maserati. Raggiunge una bellezza indiscutibile, Miriam ... Leggi su caffeinamagazine

