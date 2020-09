Mercato Genoa: la sorpresa Asoro e la situazione reparto per reparto (Di venerdì 11 settembre 2020) Joel Asoro è la sorpresa di giornata del Mercato del Genoa. L’attaccante classe 1999 arriverà domattina per le visite, ha qualità importanti e una velocità impressionante. Il Genoa sta ovviamente lavorando su altri fronti. Per la difesa prosegue il pressing sia per Ranocchia per Juan Jesus, ripetiamo che l’idea di massima resta, se fosse possibile, quella di prenderli entrambi. Per la fascia destra tutto su Karsdorp, a sinistra il sogno è Danny Rose. Arrivato Zajc, un vecchio obiettivo del 20 agosto che si è concretizzato, ora l’obiettivo è quello di chiudere per Badelj dopo il via libera della Lazio. Sempre monitorati Younes e Borini, ma accadranno alte cose per un Genoa sempre molto attivo sul ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Joelè ladi giornata deldel. L’attaccante classe 1999 arriverà domattina per le visite, ha qualità importanti e una velocità impressionante. Ilsta ovviamente lavorando su altri fronti. Per la difesa prosegue il pressing sia per Ranocchia per Juan Jesus, ripetiamo che l’idea di massima resta, se fosse possibile, quella di prenderli entrambi. Per la fascia destra tutto su Karsdorp, a sinistra il sogno è Danny Rose. Arrivato Zajc, un vecchio obiettivo del 20 agosto che si è concretizzato, ora l’obiettivo è quello di chiudere per Badelj dopo il via libera della Lazio. Sempre monitorati Younes e Borini, ma accadranno alte cose per unsempre molto attivo sul ...

tancredipalmeri : Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, ufficiale il ritorno di Perin dalla Juventus Operazione definita a titolo temporaneo… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, il Genoa continua il pressing per Juan Jesus e pensa a Karsdorp per la fascia #AsRoma - EuropaCalcio : #Mercato #Genoa Danny #Rose obiettivo. Avviati i contatti con il giocatore - #EuropaCalcio - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: #Genoa sempre molto attivo sul mercato: passi avanti per Milan #Badelj (definitivo dalla Lazio) in mediana e Mariusz #Stepi… -