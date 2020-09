Lazio, Lotito intervenga perché a Formello tira una brutta aria (Di venerdì 11 settembre 2020) Acerbi «sbrocca» in nazionale, Simone Inzaghi non firma il rinnovo, per ora resta con il contratto in scadenza a giugno (i precedenti non sono incoraggianti), cambiano medici e fisioterapisti: che succede a Formello? La domanda nasce spontanea dopo alcuni segnali inquietanti che fanno pensare a un'aria non proprio bella nello spogliatoio biancoceleste. Non siamo di fronte all'apocalisse, per carità, sono tutti problemi risolvibili, ma il presidente Lotito, di solito molto attento, deve intervenire per sciogliere sul nascere i nodi e contribuire a ricreare lo splendido gruppo dello scorso anno. Prima del lockdown tutto girava alla perfezione, poi lo stop obbligato e i deludenti risultati che hanno fatto scivolare la banda Inzaghi dal secondo posto (a un punto dalla capolista) al quarto lasciando un retrogusto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020) Acerbi «sbrocca» in nazionale, Simone Inzaghi non firma il rinnovo, per ora resta con il contratto in scadenza a giugno (i precedenti non sono incoraggianti), cambiano medici e fisioterapisti: che succede a? La domanda nasce spontanea dopo alcuni segnali inquietanti che fanno pensare a un'non proprio bella nello spogliatoio biancoceleste. Non siamo di fronte all'apocalisse, per carità, sono tutti problemi risolvibili, ma il presidente, di solito molto attento, deve intervenire per sciogliere sul nascere i nodi e contribuire a ricreare lo splendido gruppo dello scorso anno. Prima del lockdown tutto girava alla perfezione, poi lo stop obbligato e i deludenti risultati che hanno fatto scivolare la banda Inzaghi dal secondo posto (a un punto dalla capolista) al quarto lasciando un retrogusto ...

