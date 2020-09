Lapo Elkann | «Abusato più volte da piccolo | puntavo all’autodistruzione»

(Di venerdì 11 settembre 2020) L’imprenditore italiano ha parlato in tv della sua infanzia difficile: «Accettarmi per come sono mi ha salvato»

Silvia Toffanin torna in onda con Verissimo dopo una lunga assenza. Nella prima puntata della nuova edizione dello show ci saranno tantissimi ospiti, da Alessia Marcuzzi a Piero Chiambretti sino a Lap ..."In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte. Un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l'autodistruzione, perché l'abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affr ...