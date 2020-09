L’accusa per Marco e Gabriele Bianchi, i principali sospettati per l’omicidio di Colleferro, è passata da omicidio preterintenzionale a volontario (Di venerdì 11 settembre 2020) La procura di Velletri ha cambiato il capo di imputazione di Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli sospettati di avere ucciso il 21enne Willy Monteiro Duarte lo scorso 5 settembre a Colleferro: da omicidio preterintenzionale è diventato omicidio volontario. Leggi su ilpost (Di venerdì 11 settembre 2020) La procura di Velletri ha cambiato il capo di imputazione di, i due fratellidi avere ucciso il 21enne Willy Monteiro Duarte lo scorso 5 settembre a: daè diventato

SkyTG24 : Omicidio di Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario - LaStampa : Cambia l’accusa per la morte di Willy: è omicidio volontario aggravato dai futili motivi - espressonline : Due uomini d’affari e la Doha Bank del Qatar saranno processati con l’accusa di aver finanziato le stragi. È la pri… - SabrinaRomita : RT @ilpost: L’accusa per Marco e Gabriele Bianchi, i principali sospettati per l’omicidio di Colleferro, è passata da omicidio preterintenz… - Frances47226166 : RT @SkyTG24: Omicidio di Willy Monteiro, cambia l'accusa per gli arrestati: omicidio volontario -

