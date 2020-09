Kate Winslet: "Quel commento volgare mentre ero nuda sul set di Creature del cielo" (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel corso di un'intervista a Vanity Fair, Kate Winslet ha ricordato uno spiacevole episodio occorsole sul set di Creature del cielo mentre stava girando una scena intima. Riflettendo sul Movimento #MeToo e sulla presa di posizione delle donne contro maschilismo e molestie nell'industria cinematografica, Kate Winslet ha svelato una storia accadutale in passato sul set di Creature del cielo, quando ha sentito la battuta volgare di un operatore durante una scena piuttosto delicata che la vedeva nuda dalla vita in su. Nel corso di una lunga intervista a Vanity Fair, Kate Winslet ha ricordato: "Quando ho girato una scena intima sul set di Creature del ... Leggi su movieplayer

Kate Winslet fa marcia indietro e rinnega le sue collaborazioni con i registi Roman Polanski e Woody Allen, per i quali aveva recitato rispettivamente in Carnage del 2011 e ne La ruota delle meravigli ...In un'intervista a Vanity Fair, Kate Winslet ha ammesso di essersi pentita di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski. Clamoroso il suo dietrofront a pochi anni da dichiarazioni completamente o ...