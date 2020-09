Istat: crollano gli occupati nel secondo trimestre, -841mila sull'anno | Colpiti soprattutto gli under 35 (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel secondo trimestre del 2020 gli occupati sono diminuiti, a causa dell' emergenza sanitaria e del lockdown , di 470mila unità rispetto al primo trimestre e di 841mila unità rispetto al secondo ... Leggi su tgcom24.mediaset

Per l'Istat vi sono "estesi segnali di ripresa" da maggio in poi ma, nel frattempo, il commercio al dettaglio a luglio resta il 7,2% sotto i livelli dell'anno scorso. Rimbalzo cercasi per l'economia i ...Nel secondo trimestre del 2020 il numero di persone occupate subisce un ampio calo in termini congiunturali (-470 mila, -2%), dovuto soprattutto alla diminuzione dei dipendenti a termine e degli indip ...