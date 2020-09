Elodie non è pronta | La rivelazione della cantante sulla sua vita privata (Di venerdì 11 settembre 2020) Ha esordito grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, ma, ormai, è una cantante affermata che colleziona una hit dopo l’altra. Stiamo parlando di Elodie, la giovane e talentuosa cantante che, da diverso tempo, è legata sentimentalmente al rapper Marracash. Elodie è molto cambiata dai tempi di Amici, tuttavia ha rivelato che non è pronta per alcuni passi importanti. Al settimanale In Famiglia, Elodie ha raccontato di essere molto diversa rispetto all’immagine proposta ad Amici di Maria De Filippi. “Quella di Amici non era la vera Elodie, cresciuta ascoltando il rap e scappata di casa a diciotto anni mantenendosi come cubista”. Elodie è stata l’indiscussa regina delle ... Leggi su giornal

ialles68 : @annalisa_scar @fan_melodie @mary_giambly @aurora31590170 @peppe_zk @DamDamD80664664 @RenataMilla2 @lostjnpieces… - danix1980 : @LegaSalvini Quindi Morisi con questo post cosa vuoi dimostrare ? Muccino regista ridicolo . Elodie cantante ridico… - Ilenia141 : Non credevo di aver bisogno della coppia elodie marracash e invece... - OlivoCarmen_ : Voglio un matrimonio e tanti piccoli Marra ed elodie e non accetto un no come risposta - Ilariav27 : Riassunto del giorno dopo: Che bona Elodie Che bona Annalisa Quanto avete sottovalutato Defuera Irama ti amo Superc… -