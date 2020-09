Due minorenni britanniche violentate, quattro arresti a Matera (Di venerdì 11 settembre 2020) Sono attualmente in corso 4 arresti per episodi di violenza sessuale su due minorenni di nazionalità britannica, durante una festa privata in una villa a Marconia di Pisticci (Matera) la notte tra il 7 e l’8 settembre scorso. Indagini Le indagini hanno portato a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere ed a denunce in stato di libertà, disposte dal gip di Matera Angelo Onorati su richiesta della Procura della Repubblica della Città dei Sassi, il tutto è avvenuto in maniera repentina. Le modalità delle violenze sono state definite con brutalità, la gravità ed efferatezza delle violenze commesse con modalità subdole, che avrebbero potuto essere reiterate nei confronti di altre donne. Reazioni Il questore il legale di una delle ... Leggi su giornal

