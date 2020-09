Covid a Ischia, positivo dipendente: chiuso il Comune (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Covid a Ischia. Un impiegato del Comune di Casamicciola, sull’isola d’Ischia, è stato trovato positivo stamane nel corso dei test rapidi effettuati sui dipendenti dell’ente inducendo il sindaco Castagna a chiudere il Comune. Il dipendente è stato posto in isolamento domiciliare mentre, in attesa degli esiti del tampone degli altri colleghi, è stata disposta la sanificazione degli uffici comunali di piazza Marina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –. Un impiegato deldi Casamicciola, sull’isola d’, è stato trovatostamane nel corso dei test rapidi effettuati sui dipendenti dell’ente inducendo il sindaco Castagna a chiudere il. Ilè stato posto in isolamento domiciliare mentre, in attesa degli esiti del tampone degli altri colleghi, è stata disposta la sanificazione degli uffici comunali di piazza Marina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

comeicinesi : Isola d'Ischia, COVID: Chiusi al pubblico anche gli uffici del Comune di Casamicciola terma emmegiischia@gmail.… - BartLeo : RT @PremioIschia: La crisi economica e i mutamenti post Covid, focus nel prossimo numero di 'Changes' e stasera nel corso di un dibattito n… - PremioIschia : La crisi economica e i mutamenti post Covid, focus nel prossimo numero di 'Changes' e stasera nel corso di un dibat… - Marco_C0nc3rt1 : @riotta Massa di scemi ma anche di sciacalli. Mi sa che dovrete attendere un'altra pandemia per far sciacallaggio.… - good2330 : @ritadallachiesa ho letto da qualche parte che lei ha criticato i vacanzieri che sono andati in Sardegna ,accusando… -