“Cosa ha detto?!”. Federica Panicucci, la domanda è troppo indiscreta e la sua reazione… Beh, fantastica (Di venerdì 11 settembre 2020) Sempre super divertente Federica Panicucci che è ripartita alla grande per il nuovo appuntamento di Mattino Cinque. Durante l’ultima puntata si è parlato davvero di tutto: di Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: il gossip dell’estate che ha infiammato il web e i giornali. Ospiti Biagio D’Anelli, Morena Funari, Raffaello Tonon e i due paparazzi Alex Fiumara e Maurizio Sorge. Quest’ultimo ha salutato il pubblico da casa e fatto una domanda che Federica Panicucci ha glissato subito: “Voglio fare gli auguri a Francesco Vecchi che ha fatto il grande passo, ora aspettiamo il tuo”. La conduttrice ha replicato con il sorriso, facendo finta di avere dei problemi con il collegamento: “Infatti aspettavo che tu me lo dicessi. Non ti sento ... Leggi su caffeinamagazine

