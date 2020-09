Coronavirus, Crisanti all’attacco di De Laurentiis: «Irresponsabile, doveva rimanere a casa e dare l’esempio» (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre) Il professore Andrea Crisanti non la manda a dire sul comportamento del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, risultato positivo alla Covid-19. Semplicemente «Irresponsabile»: così ad Agorà il virologo dell’Università di Padova apostrofa il presidente della società sportiva. Il riferimento è soprattutto alla scelta di De Laurentiis di partecipare a un’assemblea della Lega Calcio di Serie A, nonostante avesse avvertito già alcuni sintomi. «Una persona che sta male», dice Crisanti, «dovrebbe rimanere a casa», anche data l’attuale delicata situazione dei contagi in tutto il Paese. «E poi» ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre) Il professore Andreanon la manda a dire sul comportamento del presidente del Napoli Aurelio De, risultato positivo alla Covid-19. Semplicemente «»: così ad Agorà il virologo dell’Università di Padova apostrofa il presidente della società sportiva. Il riferimento è soprattutto alla scelta di Dedi partecipare a un’assemblea della Lega Calcio di Serie A, nonostante avesse avvertito già alcuni sintomi. «Una persona che sta male», dice, «dovrebbe», anche data l’attuale delicata situazione dei contagi in tutto il Paese. «E poi» ha ...

