Calciomercato Inter 11 settembre: Vidal a un passo. Clamoroso: Godin al Cagliari (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Inter 2020 2021- La sessione di Calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, Interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti Interrogativi. Di… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - DiMarzio : Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigen… - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - SafetyAndrea : ??| SONDAGGIO ?? Qual è il ruolo su cui l'#Inter deve intervenire in via prioritaria? #Inter #Calciomercato - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? #Godin se ne va, cosa è successo davvero con #Conte: gli ha detto... ?? -