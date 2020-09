Cagliari, Sottil in gruppo nella seduta mattutina (Di venerdì 11 settembre 2020) Cagliari - Mattinata di lavoro al Centro Sportivo di Assemini alla vigilia dell'amichevole che il Cagliari sosterrà sabato 12 settembre, ore 18.00 alla Sardegna Arena, contro la Roma . Dopo un'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020)- Mattinata di lavoro al Centro Sportivo di Assemini alla vigilia dell'amichevole che ilsosterrà sabato 12 settembre, ore 18.00 alla Sardegna Arena, contro la Roma . Dopo un'...

CagliariCalcio : #Sottil è rossoblù ???? Benvenuto in Sardegna, Riccardo ?? ?? - acffiorentina : Sottil al @CagliariCalcio a titolo temporaneo. ?? - sportli26181512 : #Cagliari, Sottil in gruppo nella seduta mattutina: Il neo acquisto è già sceso in campo nell'allenamento di vigili… - Calcio_Casteddu : La squadra di #DiFrancesco si è ritrovata questa mattina ad #Asseminello, alla vigilia dell’amichevole di lusso con… - Teo__Visma : ??? CAGLIARI ?? Cragno e Joao Pedro ?? Pisacane, Klavan e Cerri ?? Sottil, Zappa e Marin -