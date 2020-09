Aveva fede nel Bello. E nel bello trovò la Fede (Di venerdì 11 settembre 2020) Camillo Langone Mi viene da piangere perché era il più grande, era il più grande parmigiano vivente, era il più grande grafico editoriale Mi viene da piangere perché era il più grande, era il più grande parmigiano vivente, era il più grande grafico editoriale (FMR fu davvero la più bella rivista del mondo, i suoi cataloghi sono davvero, e tuttora, il massimo a cui un'artista possa aspirare), era il più grande bodoniano del pianeta, era il più grande costruttore di labirinti, era il più grande committente di architettura... Sì, sono ipersensibile alla grandezza, sono un elitista, la morte è sempre una tragedia ma ben di rado produce una perdita di tali dimensioni. Ricci era un aristocratico in ogni senso, in senso stretto perché marchese e in senso lato perché di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Camillo Langone Mi viene da piangere perché era il più grande, era il più grande parmigiano vivente, era il più grande grafico editoriale Mi viene da piangere perché era il più grande, era il più grande parmigiano vivente, era il più grande grafico editoriale (FMR fu davvero la più bella rivista del mondo, i suoi cataloghi sono davvero, e tuttora, il massimo a cui un'artista possa aspirare), era il più grande bodoniano del pianeta, era il più grande costruttore di labirinti, era il più grande committente di architettura... Sì, sono ipersensibile alla grandezza, sono un elitista, la morte è sempre una tragedia ma ben di rado produce una perdita di tali dimensioni. Ricci era un aristocratico in ogni senso, in senso stretto perché marchese e in senso lato perché di ...

Donna_Di_Fede : RT @PediatriaOggi: Da bambino non capivo perché, se mia mamma aveva freddo, il maglione dovevo metterlo io. Da grande ho capito: è amore...… - fede_capo9 : Ma Sirius non aveva detto che se con Gemma non fosse andata bene se ne sarebbe andato? #uominiedonne - fede_capo9 : @Tucu772 @LucaFiorino24 Che colpe ha Khedira se la società gli aveva promesso un contratto con tot soldi? - NandoPiscopo1 : @Zorochan_1 @xManuelVanacore @Fedeshi_ @Fede_Campa1 Aggiungo: Mendes 0 Al massimo aveva fatto la roba con il monaco - Fede_Murata : @___kitsune____ Oppure anche la lettura di 'dracula' che lo avevano fatto in mezzo a sherlock e tu allora ti domand… -

Ultime Notizie dalla rete : Aveva fede E se il garantismo fosse come la fede? Live Sicilia Il volto di Willy, manifesto contro fascismo, razzismo, prepotenza, rozzezza

Ho aspettato soprattutto perché anch’io, come la gran parte dell’umanità contemporanea, guardando il viso del ragazzo Willy e immaginando – siamo questo, animali capaci e forzati a immaginare – ho pro ...

Ischitella patria di centenari: con Libera raggiunta quota 24

Foggia, 11 settembre 2020. Ischitella si conferma ancora una volta terra di centenari. L’ultima ad aver compiuto 100 anni è Libera D’Errico, una simpatica nonnina che ha festeggiato l’8 Settembre ques ...

Ho aspettato soprattutto perché anch’io, come la gran parte dell’umanità contemporanea, guardando il viso del ragazzo Willy e immaginando – siamo questo, animali capaci e forzati a immaginare – ho pro ...Foggia, 11 settembre 2020. Ischitella si conferma ancora una volta terra di centenari. L’ultima ad aver compiuto 100 anni è Libera D’Errico, una simpatica nonnina che ha festeggiato l’8 Settembre ques ...