Aggressione a Matteo Salvini: "Nessuna solidarietà, non siamo tutti uguali", dice Gabriele Muccino (Di venerdì 11 settembre 2020) Nessuna solidarietà verso il segretario della Lega Matteo Salvini – recentemente aggredito in Toscana – da parte del famoso regista Gabriele Muccino che pure, in passato, si era espresso contro gli haters e la violenza. Abbiamo imparato a conoscerlo attraverso i suoi film d'amore ma anche per le sue posizioni in difesa dei più … L'articolo Aggressione a Matteo Salvini: "Nessuna solidarietà, non siamo tutti uguali", dice Gabriele Muccino proviene da leggilo.org.

