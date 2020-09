Zingaretti mollato da Saviano si butta sulla Ferragni. Pd nel caos (Di giovedì 10 settembre 2020) A subire l'influenza dell'infuencer Chiara Ferragni è soprattutto il Pd. L'uscita della fashion blogger e imprenditrice sull'omicidio di Colleferro conquista il segretario dem Nicola Zingaretti che su Facebook ha lodato le parole rilanciate ieri. Insomma nuovo ingresso nel Pantheon della sinistra dopo che l'ex idolo Roberto Saviano ha seppellito di critiche il Partito democratico. "Chiara Ferragni ha fatto sue parole dure ma penso corrette su violenza e fascismo. Ovviamente nei social è partita la campagna di insulti. L'esaltazione cieca della forza, sgraziata, volgare, inumana e violenta e culturalmente fascista di quattro energumeni e la semplicità, la vitalità innocente e coraggiosa, l'armoniosa creatività di un bravo adolescente. Questi sono i due mondi emotivi, le due ... Leggi su iltempo

Da un lato c'è il Pd, che con il segretario Nicola Zingaretti è tornato a ribadire la necessità di definire i progetti per il Mes, e dall'altro il Movimento cinque stelle che, con Vito Crimi e Luigi D ...

Conte alla Festa de l'Unità: sul Mes atteggiamento laico, vedremo

Modena, 9 set. (askanews) - Bagno di folla per Giuseppe Conte alla Festa nazionale de l'Unità a Modena. Per il premier è la prima volta auna festa del Pd e a giudicare dalla partecipazione, dagliappla ...

