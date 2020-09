Un Posto al Sole, al 18 settembre: Nuova truffa per Giulia (Di giovedì 10 settembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 settembre. Giulia viene truffata e decide di trovare il suo truffatore, incontrandolo a causa di una coincidenza. Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole, dal 14 al 18 settembre. In queste puntate vediamo Giulia subire una Nuova truffa da quello che lei pensa essere … Leggi su 2anews

