Turchia, la morte di Ebru non sia vana: ora l’Europa insista per un processo di pace (Di giovedì 10 settembre 2020) Purtroppo Ebru Timtik non ce l’ha fatta ed è morta dopo 238 giorni di sciopero della fame. Una forma di lotta nonviolenta ma estrema, che ha messo a nudo di fronte al mondo intero la natura liberticida ed autoritaria del governo di Erdogan. Per me un vero e proprio assassinio, specialmente alla luce dei ripetuti rifiuti delle autorità turche di adottare provvedimenti che tenessero conto delle condizioni di salute di Ebru. Un governo che mette in galera gli oppositori, gli intellettuali, i politici non allineati, i sindacalisti, i giovani, le donne, gli avvocati, i magistrati. Tutti coloro, insomma, che un regime che abbina fondamentalismo islamico, neoliberismo esasperato, nazionalismo aggressivo, e, ultimo ma non meno importante, volontà proterva di servire sempre e comunque gli interessi dello “Stato profondo”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

