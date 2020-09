Torino, positivo membro dello staff: squadra in isolamento, allenamenti sospesi (Di giovedì 10 settembre 2020) In seguito alla positività di un membro dello staff, il Torino è costretto a misure drastiche: tutti in isolamento all’interno dell’albergo, perlomeno fino a nuovo ordine. Belotti e compagni si sono subito sottoposti a un nuovo giro di tamponi per scongiurare il rischio di altri casi. Come conseguenza c’è stato l’annullamento della seduta mattutina di allenamenti, in attesa degli esiti degli esami per meglio capire come organizzarsi nel pomeriggio. Il presidente Urbano Cairo, in seguito alla positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, si è sottoposto al tampone. Leggi su sportface

