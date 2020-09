‘Temptation Island 6’, Jessica Battistello risponde a chi le chiede dei rapporti con Ilaria Teolis e svela un sorprendente retroscena! (Di giovedì 10 settembre 2020) Sembrava che fosse nata un’intesa speciale tra le protagoniste della sesta edizione di Temptation Island, ma in realtà a un anno di distanza dalla loro avventura all’interno del reality show di Canale 5 molti rapporti sono letteralmente svaniti nel nulla, in particolare quello tra Ilaria Teolis e le sue ex compagne di viaggio Nunzia Sansone, Katia Fanelli e Jessica Battistello. Questo dettaglio non è assolutamente sfuggito ai loro follower più attenti, che – non vedendo più la Teolis alle reunion – hanno iniziato a chiedere alla dirette interessante cosa fosse successo. A rispondere e a rivelare come stanno davvero le cose ci ha pensato Jessica, che attraverso ... Leggi su isaechia

IsaeChia : ‘#TemptationIsland 6’, #JessicaBattistello risponde a chi le chiede dei rapporti con #IlariaTeolis e svela un sorpr… - lila_hargreeves : @niallpiizza_ La seconda foto mi fa pensare al falò di Temptation Island. Non posso non pensarci?? - robot_corno : RT @bluetalessss: Vabbe raga rido, mercoledì comincia Temptation Island cioe almeno se le corna le ho subite da mercoledì posso riderci un… - bluetalessss : Vabbe raga rido, mercoledì comincia Temptation Island cioe almeno se le corna le ho subite da mercoledì posso riderci un po' su, belloo - _Dadino : RT @alfrediamandis: Lunedì GF vip, martedì A Star Is Born, mercoledì Temptation Island. Grazie Piersilvio -

